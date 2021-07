Tadic al Milan, arrivano conferme: il serbo è un obiettivo

Tuttosport questa mattina conferma l’interesse del Milan per Dusan Tadic, il fantasista serbo dell’Ajax ha in mente di cambiare aria in estate

Tuttosport questa mattina conferma l’interesse del Milan per Dusan Tadic, il fantasista serbo dell’Ajax ha in mente di cambiare aria in estate e i rossoneri sarebbero pronti ad offrirgli un triennale da 4 milioni netti a stagione.

Tadic all’Ajax percepisce attualmente una cifra vicina ai 2 milioni l’anno e accetterebbe di buon grado la proposta rossonera, a Maldini e Massara toccherà convincere i lancieri a lasciar partire il serbo in scadenza di contratto nel 2023 il cui cartellino è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro.