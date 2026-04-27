Tacchinardi critico su Milan Juventus: «Spettacolo di basso livello per colpa del pullman di Allegri»

Tacchinardi analizza lo 0-0 di San Siro: un punto che favorisce i rossoneri nella corsa Champions, ma penalizza la Juventus di Spalletti

Il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus continua a far discutere per la povertà di contenuti tecnici ed estetici mostrati sul prato di San Siro. Negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi non ha usato mezzi termini per bocciare la sfida, definendola lontana dai fasti del passato e sottolineando come l’atteggiamento tattico dei rossoneri abbia pesantemente condizionato l’andamento del match, rendendo quasi impossibile ogni iniziativa della squadra di Luciano Spalletti.

Secondo l’analisi di Tacchinardi, il risultato finale sorride maggiormente a Massimiliano Allegri, che blinda la sua posizione in zona Champions League, mentre la Juventus deve fare i conti con il terreno perso nei confronti di inseguitrici come Como e Roma. La critica principale resta però legata alla qualità del gioco espresso: «C’era una volta Milan-Juve? Sono d’accordo. Un punto che comunque va bene a tutte e due, anche se poi il Milan sì, la Juventus ha perso due punti da Como e Roma. La partita, lo spettacolo, la qualità, è stata proprio di livello basso».

Tacchinardi, il muro rossonero e le difficoltà di Spalletti

Il fulcro del dibattito si è spostato sulla strategia difensiva adottata dal tecnico rossonero. Nonostante la stima per il collega, Tacchinardi ha individuato nell’eccessivo ostruzionismo tattico del Milan la causa della noia vista in campo, descrivendo una squadra arroccata negli ultimi metri per neutralizzare le fonti di gioco bianconere. Un approccio che ha reso vano ogni tentativo di “scardinare” il blocco difensivo avversario, portando a una partita statica e priva di fiammate.

Le dichiarazioni dell’ex centrocampista sono state perentorie: «Non me ne voglia Allegri che è un grande allenatore, vincente, una grandissima società come il Milan, ma se lo spettacolo è stato brutto è per il modo di giocare che ha il Milan. Con il pullman del Milan quasi davanti la linea dell’area di rigore non è facile tecnicamente scardinare quella difesa». Una lettura che conferma il malumore degli appassionati per un big match che, anziché emozionare, ha finito per confermare la crisi di spettacolo denunciata anche da altri addetti ai lavori nel corso del weekend.