Tabby Brown morta a 38 anni: tragedia per l’ex fidanzata dell’ex giocatore del Milan Balotelli

La modella Tabby Brown e ex fidanzata dell’ex giocatore del Milan Mario Balotelli è scomparsa all’età di 38 anni.

Non sono stati forniti dall’ ex manager della modella., per il momento, ulteriori informazioni sul decesso.