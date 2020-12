Szoboszlai, Rudiger e Jovic: Maldini ci proverà per tutti e tre

Szoboszlai, Rudiger e Jovic: Quest gli obiettivi di Paolo Maldini che vuole regalare a Pioli i giusti rinforzi per migliorare la squadra

Un colpo per reparto, possibilmente da mettere a segno nel 2021. Questo l’obiettivo di Paolo Maldini che vuole regalare a Pioli i giusti rinforzi per migliorare la squadra. Antonio Rudiger sarebbe il difensore migliore possibile con il minimo sforzo: il giocatore è in uscita dal Chelsea e andrebbe a sostituire Mateo Musacchio.

Per il centrocampo c’è da segnalare un ritorno di fiamma per Dominik Szoboszlai. L’ungherese è stato vicinissimo al Milan già in estate ed ora potrebbe tornare utile ai rossoneri per sostituire Calhanoglu.

Diverso il discorso per l’attacco. Già a gennaio c’è necessità di comprare un vice Ibrahimovic. La soluzione Jovic in prestito permetterebbe al Milan di gareggiare su tre fronti senza particolari problemi di rosa.