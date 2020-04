Szoboszlai, Rangnick potrebbe facilitare l’acquisto del centrocampista

Dominik Szoboszlai è il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare il centrocampo. Ralf Rangnick potrebbe agevolare la trattativa

Dominik Szoboszlai è il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare il centrocampo. Il regista del Salisburgo rientra in tutti i parametri imposti da Gazdisi: giovane età, talento e costo accessibile. La trattativa potrebbe essere facilitata da Ralf Rangnick, in lizza per diventare il prossimo direttore sportivo del Milan (per gli ultimi aggiornamenti clicca qui).

Il manager potrebbe aprire un canale preferenziale con la Red Bull per l’acquisto del giovane talento ungherese. Fu proprio Rangnick a portare Szoboszlai al Salisburgo e a permettergli di esordire in prima squadra dopo un periodo di formazione nel Liefering.