Szoboszlai Milan: trattativa ai dettagli, ma serve l’arrivo di Rangnick

Dominik Szoboszlai è molto vicino al Milan. L’ungherese sembra essere il primo obiettivo dei rossoneri per la prossima stagione. Affinché tutto vada a buon fine servono due condizioni che al momento non ci sono ancora. La prima è la tempestività per evitare l’inserimento di altre squadre come il Borussia Dortmund. La seconda, praticamente strettamente legata alla prima, è l’ufficialità di Ralf Rangnick che rappresenta il primo sponsor del forte centrocampista del Salisburgo. Il tempo stringe, ma ad oggi i rossoneri hanno un netto vantaggio sulla concorrenza.