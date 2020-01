Suso non gioca e il Milan vince. Intanto Siviglia e Roma…

Suso non gioca e il Milan vince, il calciatore spagnolo è apertamente in uscita ma Roma e Siviglia non hanno ancora avanzato offerte

Anche ieri sera Jesus Suso ha seguito la gara del Milan dalla panchina, il calciatore spagnolo non rientra più nelle rotazioni di Stefano Pioli che dopo aver cambiato modulo sembra preferire al numero 8 sia Castillejo che Rebic.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dalla presenza di Suso a Casa Milan, vertice che è continuato anche il giorno dopo a Milanello. Il Milan valuta il calciatore intorno ai 20 milioni di euro ma ancora nessuna offerta seriamente da prendere in considerazione è stata avanzata. Sul giocatore ci sono Roma, in bozze uno scambio con Under, e il Siviglia che però non ha ancora avanzato una proposta ufficiale.