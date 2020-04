Suso: «Giocare anche con solo l’1% di rischio è una follia»

L’esterno del Milan, attualmente in prestito al Siviglia, ha parlato della situazione relativa alla possibilità di ripresa dei campionati

Intervenuto alla radio spagnola Canal Sur, Jesus Suso, attualmente in prestito al Siviglia ha parlato della possibilità di riprendere i campionati e le coppe europee.

Il giocatore del Milan, almeno fino a quando il club andaluso non eserciterà il riscatto, non è del tutto convinto che riprendere sia la soluzione giusta: «Io vorrei finire La Liga, è quello che vuole un calciatore; però se c’è anche solo un rischio dell’1% di salute è una follia giocare. Non lo dico per la classifica del Siviglia, non ho nessuna paura a terminare il campionato. Se eravamo terzi in classifica sarà stato per un motivo e possiamo difendere questa posizione».