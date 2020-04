Suso di nuovo al Milan? Gli ultimi aggiornamenti da Siviglia

Al momento non si può ancora dire che Suso rimarrà in Spagna. Fino ad un paio di mesi tutto lasciava pensare ad un riscatto

Al momento non si può ancora dire che Suso rimarrà in Spagna. Fino ad un paio di mesi tutto lasciava pensare ad un riscatto da parte del Siviglia: l’obbligo sarebbe scattato con la qualificazione in Champions League. I biancorossi era più che intenzionati a rinforzare la squadra. Due aspetti più di tutti facevano ben sperare i rossoneri: la posizione di altra classifica del Siviglia e la disponibilità economica. Ma la situazione di emergenza sanitaria ha cambiato le carte in tavola.

Innanzitutto il club spagnolo sta riflettendo seriamente sui 22 milioni di euro di cartellino del fantasista; poi il futuro della Liga e del possibile proseguimento del campionato è un grande incognita che potrebbe anche lasciare fuori il Siviglia dalla Champions League (vanno valutate anche le condizioni fisiche e atletiche che non saranno come quelle di febbraio). Per questo motivo va presa in seria considerazione anche l’ipotesi di un potenziale ritorno di Suso al Milan.