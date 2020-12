Suso, da barbiere di Siviglia a oggetto misterioso in Spagna. Inizio di stagione in salita per il giocatore

L’ex rossonero Suso, soprannominato nella scorsa stagione “barbiere di Siviglia” (il tuttofare di Rossini) per via del suo contributo nella vittoria dell’Europa League, sta deludendo le aspettative anche in Andalusia.

In 6 partite di Liga nessuna rete né assist, stesso bottino ottenuto in Europa League. Poi ci si è messa la sfortuna con un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per qualche partita. Il fantasista non sta risultando decisivo e a fine stagione potrebbe addirittura lasciare il club andaluso.