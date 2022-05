Superlega, Perez tuona: «Mi batterò ancora. Con Ceferin in questi giorni…». Le parole del presidente del Real Madrid

Florentino Perez torna a parlare del tema Superlega. Le parole del presidente del Real Madrid a Sky e il retroscena su Ceferin.

SUPERLEGA – «Non è una competizione nuova, ma l’obiettivo è che le poche partite ufficiali che ci sono in Champions League siano più numerose. Il calcio è un continuo rinnovamento. Dobbiamo parlarne, dialogando, come ha sempre fatto il Real Madrid. Continuerò a battermi per la Superlega, esattamente come Santiago Bernabéu lavorò sodo per creare la Coppa dei Campioni».

CEFERIN – «Si è congratulato con me, ma in questi giorni non gli ho parlato della Super League»