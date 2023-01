Supercoppa, Mkhitaryan: «Il Milan sta bene bene, ma non c’è una favorita». Le parole del giocatore neroazzurra in conferenza stampa

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, le dichiarazioni di Mkhitaryan in conferenza stampa.

MOMENTO DELLA SQUADRA – «Veniamo da ottime partite giocate contro Barcellona e Napoli, il Milan è una squadra forte ma contiamo di far bene»

COME TI SENTI FISICAMENTE – «Se gioco è perché posso aiutare la squadra, il mister non fa favori per farmi giocare. Se non sono pronto, fresco, non gioco, per il bene della squadra. Cerco di dare il massimo e divertirmi ogni giorni, ogni partita».

PRIMO TROFEO CON L’INTER – «Primo ma non ultimo, spero di giocarne altre con l’Inter, sono contento di aver passato 3 anni alla Roma, ora sono all’Inter, quando sono arrivato ho detto spero di vincere qualcosa con questo club ed è stato così. Ho lasciato un club che amavo ma sono felice di essere qui a giocarmi un trofeo».

PREPARAZIONE – «È in progress, facciamo il meglio pe prepararci al meglio. Il fuorigioco semiautomatico? Non dovete chiedere a me, noi giochiamo per vincere, il resto non ci interessa»

ULTIMO DERBY – «Sì ho vinto 4 supercoppa e spero di vincere la quinta con l’Inter. E’ molto importante per me la carriera e per il club. L’ultimo derby con il Milan non siamo stati bravi, non abbiamo iniziato bene la stagione e abbiamo avuto delle difficoltà, ma abbiamo vinto poi contro squadre forti come Barcellona, Napoli, possiamo giocare a un nuovo livello e vincere stavolta»

FAVORITA – «Penso che il Milan stia bene, non ci sono favoriti. Giocheremo la nostra partita e il resto non ci interessa, se giochiamo bene niente ci può fermare».