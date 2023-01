Supercoppa Milan Inter, Ibrahimovic partirà per Riyad? Le ultime. Lo svedese vorrebbe sostenere i suoi compagni per il derby

Se sono certi i nomi che rimarranno a Milanello durante la Supercoppa, dubbi riguardano ancora le scelte di Ibrahimovic.

Come scrive Corriere dello Sport, l’attaccante svedese deciderà all’ultimo minuto se partire in direzione Riyad, per sostenere i suoi compagni.