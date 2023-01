Milan, missione Supercoppa: il programma e le ultime da Riad

Il Milan si getta sulla Supercoppa per dimenticare le ultime deludenti uscite tra campionato e Coppa Italia. Il programma

Il Milan entra in uno di quei momenti delicati e decisivi. Tra tre giorni ci sarà in palio il primo trofeo stagionale, con i rossoneri che si giocheranno la Supercoppa Italiana contro i cugini dell’Inter. Un obiettivo prestigioso per dimenticare le ultime deludenti uscite. La squadra è arrivata questa mattina (orario italiano) a Riad.

Come riporta il Corriere dello Sport, il gruppo è al completo salvo gli infortunati di lungo termine (Maignan, Florenzi, Krunic, Ballo-Tourè) che sono rimasti a Milanello per proseguire con il loro programma di recupero. Tra di loro anche Ibrahimovic, che però potrebbe decidere di raggiungere la squadra con un volo privato. In questo momento difficile c’è bisogno che il vero leader stia vicino al gruppo. Previsti due giorni di allenamento prima del giorno della vigilia, in cui alle 10:30 ci sarà la conferenza stampa e alle 15:30 la sessione di rifinitura.