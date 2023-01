Supercoppa Milan, dubbio Pioli su Kalulu: Kjaer dal primo minuto? Le ultime sulla formazione rossonera a Riyad

Potrebbe cambiare la formazione titolare del Milan, soprattutto in difesa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere Kalulu-Tonali la coppia difensiva titolare.

Il dubbio di Pioli è Kalulu: potrebbe riposare lui e tornare titolare Simon Kjaer per il match contro l’Inter.