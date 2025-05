Supercoppa Italiana, nessun dubbio sulla sede della prossima edizione: ecco il motivo! Questa cosa… Ultimissime sui rossoneri

Come riporta il Corriere, una volta qualificatosi il Milan alla prossima Supercoppa Italiana era ormai cosa fatta la scelta dell’Arabia Saudita come sede. L’arma segreta? I tantissimi tifosi rossoneri sauditi, in un territorio in cui il club rossonero è molto apprezzato e tifato.

PAROLE – “Supercoppa: la qualificazione del Milan ha fugato nel tempo di un amen i dubbi della federazione araba. Dal momento che la squadra rossonera è la più popolare tra i sauditi, non c’è stato bisogno di trattative particolari: la prossima Supercoppa si giocherà in Arabia“.