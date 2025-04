Supercoppa Italiana Milan, incredibile novità sulla sede della prossima stagione! Prende corpo questo scenario

Supercoppa Italiana Milan, Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato della prossima edizione del trofeo: clamorosa novità

Intervenuto in conferenza stampa dopo l’Assemblea odierna, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha dichiarato:

PAROLE – «Supercoppa? Scelta dell’Arabia, contiamo di averla entro il 30 o giù di lì. Viste squadre coinvolte – Inter e Napoli per il campionato poi vedremo chi sarà la prima, Milan e Bologna come finaliste di Coppa Italia – credo sia appetibile. Abbiamo sollecitato i sauditi ma abbiamo diverse proposte. Ci saranno squadre allettanti per noi, poi starà a loro decidere. Non ci fasciamo la testa, le alternative ci sono ma non posso dirle al momento».