Supercoppa Italiana Milan, montepremi da urlo! Cifra da non credere, rossoneri a caccia non solo del trofeo

Supercoppa Italiana Milan, la competizione mette in palio un montepremi da urlo per le partecipanti: tutti i dettagli

Il Milan affronterà domani la Juve nella semifinale di Supercoppa Italiana per cercare di raggiungere l’altra finalista, l’Inter, che ha eliminato l’Atalanta. Qual è il montepremi?

L’accordo tra il Ministero dello Sport saudita e la Lega Serie A ha garantito all’ente italiano 23 milioni di euro. Di questi 16,2 milioni saranno distribuiti in premi alle quattro formazioni partecipanti, mentre i soldi restanti saranno divisi tra le altre 16 squadre di Serie A (2,5 milioni), usati per le commissioni all’agenzia di intermediazione che ha chiuso l’accordo e trattenuti dalla Lega per le spese. Ma come sono divisi i 16,2 milioni di euro destinati alle quattro squadre (Inter, Juventus, Atalanta, Milan) che partecipano alla Supercoppa Italiana? Di seguito la ripartizione:

1,6 milioni di euro ciascuno alle due semifinaliste sconfitte;

5 milioni di euro alla finalista sconfitta;

8 milioni di euro alla vincitrice.

Di conseguenza, oltre all’aspetto sportivo della vittoria, superare le semifinali vale per i club almeno 3,4 milioni di euro, ovvero la differenza tra il premio destinato alla squadra eliminata al primo turno e quella sconfitta nell’ultimo atto della competizione. Ai soldi derivanti dai premi per la Supercoppa, poi, vanno aggiunti eventuali bonus degli sponsor, oltre all’aumento del valore del brand in una zona strategica per la ricerca di nuove sponsorizzazioni.