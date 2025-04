Supercoppa Italiana, senza Arabia Saudita: spunta un’opzione. Avete sentito?

Supercoppa Italiana, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha fatto chiarezza sul trofeo in vista della prossima edizione

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato all’evento de ‘Il Foglio San Siro’ della Supercoppa Italiana 2026, trofeo a cui il Milan parteciperebbe se dovesse eliminare l’Inter in semifinale di Coppa Italia.

LE PAROLE – «Se da parte degli amici sauditi non ci dovesse essere la scelta di fare quest’anno la Supercoppa abbiamo altre possibilità allettanti e interessanti per farla all’estero. So che è una cosa che ai tifosi non fa impazzire, perché tutti i tifosi avrebbero voluto vedere il derby Inter-Milan a San Siro anziché a Riyadh, però vi posso dire che intanto c’è un aspetto economico da non sottovalutare che comunque va a beneficio di tutto il calcio e non solo di chi partecipa alla finale».