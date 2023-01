Supercoppa, Ibrahimovic non sarà a Riyad: rimarrà a Milanello. Nessuna partenza per lo svedese, rimarrà a Milano per proseguire il suo lavoro

Ibrahimovic non partirà in direzione Riyad. La volontà del giocatore svedese era quello di andare in Arabia Saudita per supportare i suoi compagni.

L’attaccante rossonero, invece, rimarrà a Milanello per proseguire il suo lavoro.