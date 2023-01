Milan, Ibrahimovic potrebbe raggiungere la squadra a Riyad per la Supercoppa. Lo svedese vuole stare al fianco della squadra rossonera

Zlatan Ibrahimovic non vuole lasciare il Milan da solo. I rossoneri, dopo la partita contro il Lecce, partiranno direttamente per Riyad per la sfida di Supercoppa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, gli infortunati rimangono a Milanello, ma lo svedese potrebbe utilizzare mezzi propri per andare a Riyad per raggiungere i suoi compagni.