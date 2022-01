Supercoppa Femminile, Nilden a JTV: «Milan? Vogliamo vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Supercoppa Femminile, Le parole della giocatrice della Juventus Women Nilden a JTV in vista della finale contro il Milan

Amanda Nilden è intervenuta ai microfoni di Juventus TV al termine della vittoria in Supercoppa contro il Sassuolo. Di seguito le parole della giocatrice della Juventus Women.

GARA – «È stata una partita difficile. Nelle scorse settimane abbiamo avuto tanti casi di Covid nello spogliatoio ed è stata dura preparare questa partita. Ma abbiamo fatto bene considerando la situazione».

GOL – «È fantastico aiutare la squadra mettendo a segno un gol, mi sono allenata solo due volte dopo il Covid e per questo sono molto felice».

RUOLO – «Posso giocare sia come ala che come terzino, sono a disposizione. A sinistra non ho problemi».