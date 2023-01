Supercoppa, Crespo: «È una partita secca, non c’è una favorita». Le parole del doppio ex sul derby di Supercoppa

Il doppio ex Herman Crespo, intervistato da Tuttosport, ha parlato della sfida di Supercoppa tra Milan e Inter.

LA FAVORITA – «È una partita secca e, come tutte le finali, non c’è una favorita. Oltretutto sarà un derby e chi perderà avrà lasciato la coppa alla sua storica rivale».

MOMENTO AMARCORD – «Ai miei tempi vincere la Supercoppa, soprattutto all’Inter o al Milan, era l’ultimo obiettivo. Però ricordo bene l’espressione di Galliani quando il Milan ha vinto nel 2016 in Qatar. In quel momento storico, quel trofeo era importante per i rossoneri».

GIROUD – «Non si discute. È un trascinatore, uno dei leader del Milan, ha segnato i gol scudetto. Ora forse è stanco, ma rimane una costante: dove va segna».

LEAO – «A campo aperto fa paura. Anche a Lecce, senza giocare chissà quale partita, è stato determinante. Non è un giocatore che incide nell’arco di 90 minuti, ma ha questi sei-sette spunti a partita devastanti»

DE KETELAERE – «Lui era così anche in Belgio. Ha le qualità per fare la differenza, ma deve avere pazienza sapendo che il Milan ha stima in lui. In Italia è dura, ma il Milan ha già dimostrato di saper aspettare i talenti»