Super Lig, esordio per l’ex Milan Rebic con il Besiktas! I dettagli. Prima volta dell’ex attaccante rossonero in campionato

Occhi sul campionato turco. Nella prima giornata di Super Lig, il Besiktas vince fuori casa con il risultato di 1-0 contro il Karagumruk.

Esordio in campionato per l’ex Milan Ante Rebic, che già aveva debuttato con il Besiktas ma in Conference League.