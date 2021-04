Super League, quali potrebbero essere le altre 5 squadre del torneo

In attesa di aggiornamenti e comunicazioni ufficiali, proviamo a capire quali potrebbero essere le 5 squadre di Super League

SUPER LEAGUE – In attesa di aggiornamenti e comunicazioni ufficiali, proviamo a capire quali potrebbero essere le 5 squadre che non rientrano nei club fondatori. Ai 12 secessionisti, dovrebbero aggiungersi nel medio termine anche PSG, Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

I rimanenti posti dovrebbero essere assegnate alle migliori classificate di alcuni campionati europei. Lecito pensare che ci potrebbero essere dei preliminari, magari tra cinque coppie di sfidanti. In questo raggruppamento si può pensare alla presenza delle grandi di Portogallo come Benfica e Porto, all’Ajax, alla quarta classificata in Italia e Spagna, alla seconda di Ligue 1, magari a qualche altra squadra campione di Russia e Ucraina.

Questo sistema dovrebbe garantire anche squadre più piccole di poter accedere alla Super League, incassando parte dei ricavi annuali.