Sugoni: «Difesore Milan? Ecco come stanno le cose»

Alessandro Sugoni intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul calciomercato del Milan. Le sue parole:

«Al momento sembra orientato verso un profilo per il presente ma anche per il futuro, Botman è il primo nome ma è molto molto complicato, il costo è alto c’è concorrenza con il Newcastle tornato alla carica e che offre 5 anni a 5 milioni al giocatore. C’è anche l’ipotesi Diallo ma anche lì i costi sono alti l’alernativa è una soluzione tampone ma in quel caso non c’è un vero e proprio nome dipenderà dai costi e dalle occasioni che il mercato offrirà »