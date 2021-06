Sturridge: «Italia squadra molto organizzata, arriverà in finale!»

Daniel Sturridge vede l’Italia di Mancini come favorita per un posto in finale. Le sue dichiarazioni in un post su Twitter

Daniel Sturridge, ex giocatore del Liverpool attualmente svincolato, ha parlato su Twitter degli azzurri. La squadra di Mancini ha stupito il centravanti inglese che ha così commentato sul social:

«L’Italia è la vera outsider dell’Europeo. Ha un grande allenatore e una squadra molto organizzata. Per me arriverà in finale»

Un estimatore curioso e in più, dunque, per la nostra nazionale.