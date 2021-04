Strootman avverte il Milan: «Andiamo a San Siro per fare risultato»

In un’intervista a Sky Sport, il centrocampista del Genoa Kevin Strootman suona la carica in vista del match contro il Milan

Nel corso di un’intervista a Sky Sport, Kevin Strootman parla del prossimo match con il Milan. L’olandese carica l’ambiente del Genoa in vista del match di San Siro. Ecco le parole del centrocampista rossoblù: «Siamo una squadra forte, dobbiamo migliorare ancora per salvarci ma siamo sulla strada giusta. La mia prima volta contro il Milan? Nel 2013. Segnò Mattia (Destro, ndr), io su rigore e finì 2-2. Le partite a San Siro sono sempre speciali, noi andremo per fare risultato: è la cosa che conta per noi.»

«Milan degli olandesi? Certo, guardavo il Milan degli olandesi, hanno rivoluzionato il gioco del calcio ed erano di un altro livello. Anche le altre squadre italiane che erano forti e sono forti ancora: Inter, Juve, Napoli, Roma e… Lazio, devo dirlo per forza (ndr, ride)»