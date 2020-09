Stretta finale per Hauge, si può chiudere a breve con il Bodo

Il Milan ha intenzione di chiudere per Hagen, talento del Bodo Glimt. Le prossime ore saranno decisive

Il Milan ha intenzione di chiudere per Hagen, talento del Bodo Glimt. Le prossime ore saranno decisive perché Paolo Maldini tenterà l’affondo per trovare l’accordo prima della fine del mercato. Il club norvegese si è dichiarato disposto a trattare: un compromesso potrebbe essere trovato intorno ai 5 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore dovrebbe rimanere in Norvegia almeno fino a gennaio per fare esperienza e per concludere la stagione. Il Milan comunque non ha stretta necessità di rinforzi nel breve periodo in quella parte del campo dove può contare su un nutrito gruppo di giocatori offensivi.