Stramaccioni: «Tare è il più adatto per il Milan, per questi motivi»

Stramaccioni a DAZN ha detto la sua sulla questione direttore sportivo: a suo avviso Tare sarebbe ottimo per il Milan

Andrea Stramaccioni, nel post partita di Juventus-Atalanta, negli studi di DAZN, ha commentato la situazione che sta vivendo il Milan. Queste le sue parole sul possibile nuovo direttore sportivo rossonero:

«Per me il più adatto è Tare. E’ il più forte all’interno dello spogliatoio, può essere una spalla per un allenatore nel momento in cui l’unione di squadra è un tema. Per me è anche complementare ad Ibra»