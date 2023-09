Stramaccioni: «Il Milan mi ha sorpreso ma l’Inter ha qualcosa in più»

L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, si è espresso così in merito al derby dei nerazzurri contro il Milan

Intervistato da Il Mattino, l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha detto la sua in vista del derby tra Inter e Milan.

LE PAROLE – «I derby a Milano ti danno una botta: un boost o un ridimensionare. Ma ci sono due allenatori esperti. Non credo che questo derby possa uccidere le ambizioni di una delle due, ma sarà importante. Anche se fra le due l’Inter ha ancora qualcosina in più. Il Milan per ora mi ha sorpreso. Non tanto perché abbia fatto risultato, ma perché cambiare così tanti titolari in una zona nevralgica come il centrocampo e avere subito una fluidità di gioco così armonica è una sorpresa».