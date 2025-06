Stipendio Gattuso: tutte le cifre dell’accordo dell’ex Milan con la Nazionale Italiana. Spunta il maxi bonus

Stipendio Gattuso: l’ex Milan ha firmato un contratto fino al Mondiale del 2026: spunta il maxi bonus in caso di qualificazione

Una settimana dopo l’inatteso addio di Luciano Spalletti, la Nazionale italiana ha un nuovo condottiero: Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista rossonero e allenatore di diverse squadre di Serie A, tra cui il Milan, è stato ufficialmente nominato Commissario Tecnico, con il compito arduo di guidare gli Azzurri verso la qualificazione al Mondiale 2026 che si disputerà in USA, Canada e Messico. L’obiettivo è chiaro: evitare il terzo fallimento consecutivo dopo le mancate qualificazioni ai Mondiali 2018 e 2022, un’ombra pesante che ancora incombe sul calcio italiano.

La scelta di Gattuso, come riportato da Calcio e Finanza nella sua rielaborazione delle informazioni de La Repubblica, non è stata casuale. La Federazione ha individuato in lui la figura ideale per restituire alla Nazionale il suo ruolo prioritario, una percezione che negli anni recenti sembrava essersi sbiadita agli occhi di club, giocatori e, non ultimo, dei tifosi. Gattuso, con la sua grinta e il suo carattere indomito, è visto come l’uomo capace di ricompattare l’ambiente e infondere quella passione e quell’attaccamento alla maglia che hanno sempre contraddistinto la storia azzurra.

La presentazione ufficiale di Ringhio è fissata per giovedì 19 giugno, un evento atteso con curiosità da parte di tutto il movimento calcistico. Il suo debutto sulla panchina azzurra avverrà il 5 settembre a Bergamo, in un match contro l’Estonia che segnerà l’inizio del suo percorso verso il Mondiale. Ogni partita sarà cruciale per un cammino che si preannuncia difficile ma che Gattuso è determinato ad affrontare con la sua proverbiale determinazione.

Un aspetto interessante dell’accordo tra Gattuso e la FIGC, e qui le informazioni di Calcio e Finanza diventano ancora più dettagliate, riguarda le cifre del suo stipendio. Contrariamente ai suoi predecessori, Gattuso ha accettato un ingaggio decisamente più contenuto, dimostrando di non aver fatto “questioni di soldi”, come si legge. Mentre Roberto Mancini percepiva 3 milioni di euro netti e Luciano Spalletti circa 2,8 milioni di euro netti, l’ex allenatore del Milan e del Napoli ha firmato un contratto annuale da 800mila euro netti. Questa cifra, seppur significativa, è nettamente inferiore a quelle dei CT precedenti, sottolineando la sua forte motivazione e il suo desiderio di mettersi al servizio della Nazionale, al di là del mero aspetto economico.

Tuttavia, l’accordo prevede un maxi premio di ben un milione di euro in caso di qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Questo incentivo economico, legato a un obiettivo così ambizioso, dimostra la fiducia riposta in Gattuso e la consapevolezza dell’importanza di raggiungere il Mondiale. In caso di successo, è previsto anche un verosimile prolungamento dell’intesa fino al 2028, anno degli Europei che si disputeranno in Regno Unito e Irlanda, a testimonianza di un progetto a lungo termine. Il sostegno di figure autorevoli come Gianluigi Buffon e un “plebiscito informale” tra i “senatori” della squadra hanno senza dubbio giocato un ruolo determinante nella sua nomina. Gennaro Gattuso è pronto per la sfida più grande della sua carriera da allenatore: riportare l’Italia dove le compete, al vertice del calcio mondiale.