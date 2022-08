Stella Rossa, Stankovic si dimette dopo la mancata qualificazione in Champions League

Stankovic si dimette da tecnico della Stella Rossa dopo la mancata qualificazione in Champions League: il comunicato

Dejan Stankovic ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico della Stella Rossa dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions contro il Maccabi Haifa. Ecco il comunicato:

L’FC Crvena zvezda informa il pubblico che oggi Dejan Stanković ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di capo dello staff professionistico del nostro club. Il club ringrazia Stanković per il lavoro svolto finora e per tutti i risultati. La porta della Stella Rossa sarà sempre aperta per lui».