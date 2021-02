Stella Rossa-Milan: chi è l’MVP del match votato dai tifosi

Il suo gol del momentaneo vantaggio firmato dopo un’ora di gioco resta importante anche dopo il beffardo gol del pareggio in pieno recupero, vista la regola delle reti segnate in trasferta: per il numero 19 francese è stato il coronamento di una prova solida, che ha confermato la sua affidabilità sulla fascia sinistra su entrambe le fasi di gioco, come testimoniato dagli 8 palloni recuperati. Un rigore che Hernández si è anche procurato, oltre a trasformare, e che rappresenta il quinto della sua stagione: il primo in Europa League, sia nel 2020/2021 che in carriera.