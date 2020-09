Stefano Pioli fa il punto sugli infortunati: «Romagnoli vicino al rientro»

Il tecnico rossonero conferma come il capitano sia il più vicino al rientro in gruppo mentre per Conti e Musacchio si dovrà attendere ancora

Nella conferenza stampa di vigilia di Rio Ave-Milan, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha anche affrontato il discorso relativo agli infortunati specificando come il più vicino al rientro sia il capitano Alessio Romagnoli.

Queste le parole del tecnico del Milan: «Romagnoli sta rientrando in gruppo. Dopo il rientro dal Portogallo incomincerà ad allenarsi con noi. Proverà ad essere pronto dopo la sosta, lo stesso mi auguro per Conti. Musacchio non so se dovremo aspettare di più».