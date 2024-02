De Grandis e il paragone Leao-Kvaratskhelia: «C’è un aspetto fondamentale che li differenza. Ecco quale»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato del paragone tra Leao e Kvaratskhelia in vista di Milan-Napoli: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così di Leao e Kvaratskhelia in vista di Milan-Napoli:

PAROLE – «Nonostante abbiano ruoli simili, sono stati i più decisivi in assoluto nei rispettivi scudetti, sono due giocatori che però interpretano diversamente il loro ruolo. Vedo anche delle difficoltà diverse in questo momento: Leao è un giocatore fortissimo, è talmente forte che dovrebbe imparare a giocare meglio a calcio. È una sorta di provocazione, ma secondo me uno così forte che ha progressione, tecnica, spunto e anche capacità di illuminare, non può essere troppo lezioso e sbagliare la scelta. Per quanto riguarda Kvaratskhelia non vedo questo, vedo un’ossessione del gol. Cerca spunti che il primo anno riuscivano e ora no, perché lo aspettano e lo circondano, perché non ha più l’uno-due di Mario Rui… A volte si incaponisce nel cercare il gol, cosa che Leao non fa. Leao si diverte a giocare, non è che cerca in maniera ossessiva il gol. Nell’ultima partita Kvara per 4-5 volte ha creato occasioni da gol, quindi forse nell’ultima partita è stato più simile a quello che ci ha incantati nella stagione scorsa».