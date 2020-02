Il match di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan si giocherà a porte aperte ma solo per i tifosi residente in Piemonte

Decisiome alquanto surreale quella riportata da La Stampa in merito alla decisione di far giocare a porte aperte il match di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan, ma solo per i residenti in Piemonte.

La decisione pare essere stata presa da vertice regionale tenuto dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio.