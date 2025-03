Condividi via email

Squalificati Milan, non c’è solamente Maignan: confermato lo stop di questo giocatore. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Mike Maignan, capitano del Milan, salterà la prossima partita di campionato contro il Lecce perché squalificato dal Giudice Sportivo. Il francese, non è l’unico: non ci sarà anche Pavlovic «per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete».

Il difensore serbo, contro la Lazio, è stato espulso dal direttore di gara Manganiello della sezione di Pinerolo.