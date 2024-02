Squalifica Pogba per doping: 4 anni di stop al centrocampista della Juve! La decisione UFFICIALE dopo la richiesta della Procura antidoping

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato squalificato 4 anni per doping. Accolta la richiesta della Procura antidoping. Il calciatore era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto, partita a cui il centrocampista bianconero non aveva preso parte, restando in panchina fino al fischio finale.

L’accusa non ha mai creduto alla versione della difesa dell’assunzione accidentale della sostanza. Punto chiave per i legali di Pogba, che avevano rifiutato il patteggiamento. A quasi 31 anni, la carriera del centrocampista francese sembra destinata a finire qui.