Squalifica Fonseca, arrivata la decisione sulla sospensione: è da non credere! Segui le ultimissime sul club rossonero

Arrivata la decisione della Federcalcio Francese sulla squalifica di Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan.

Decisione da non credere: 9 mesi per il portoghese dopo il testa contro testa con l’arbitro Millot nei minuti finali di Lione-Brest dopo un controllo VAR. Potrà tornare in panchina soltanto il 30 novembre prossimo e fino a settembre non potrà accedere neanche negli spogliatoi