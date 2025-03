Condividi via email

Spurs Legends Milan Glorie 6-2, cadono in trasferta le vecchie conoscenze rossonere: il resoconto. Le ultimissime sui rossoneri

Questo pomeriggio è andata in scena a Londra una partita che ha visto contrapposte gran parte di protagonisti del passato del Tottenham e del Milan. Lo scontro ha dato un verdetto molto chiaro: 6-1 per i padroni di casa.

In gol per i rossoneri Chrstian Zaccardo e Pirlo; per il Tottenham, invece, Brown, Sandro e la tripletta di un inarrestabile Robbie Keane.