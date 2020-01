SportMediaset sullo scambio Kessie-Vecino: c’è l’idea,ma è difficile

Nell’edizione odierna, SportMediaset parla del possibile scambio di centrocampisti Kessie-Vecino tra Milan e Inter. L’idea c’è,ma è difficile

Gira già da qualche giorno la voce di un interesse del Milan per Matias Vecino, uruguagio ex Fiorentina, ora in forza all’Inter. Tra i due club milanesi sono tanti i discorsi di mercato, sembrava tutto fatto, o quasi, per Politano, ma dopo l’infortunio di Zaniolo, la Roma si è fatta avanti con più decisione e ha offerto ai neroazzurri Spinazzola, arrivato in estate dalla Juventus, giocatore che piace molto a Conte.

Per rinforzare il centrocampo ora il Milan pensa a Vecino e l’Inter come chiesto nell’affare Politano, in cambio vuole Franck Kessie.

SportMediaset parla della difficoltà dell’operazione perchè il Milan valuta l’ivoriano 6-7 milioni in più rispetto all’uruguagio, ma l’Inter non è disposta, al momento, a pagare il conguaglio.