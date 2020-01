La Roma sfida il Milan: Politano per sostituire Zaniolo

La Roma spinge e mette la quarta per arrivare a Matteo Politano, esterno destro di proprietà dell’Inter. Sfida al Milan

Noto ormai è l’interesse del Milan per Matteo Politano, esterno che già da una settimana avrebbe detto si al Milan che non riesce però a trovare un accordo con l’Inter.

I nerozzaurri hanno chiesto 25 milioni di euro, no a prestiti con diritto di riscatto, solo obbligo. L’alternativa, richiesta da Antonio Conte è Franck Kessie con il Milan che non vorrebbe cederlo.

Ieri sera si è fatto male Zaniolo, brutto infortunio, stamattina l’operazione, ma è chiaro che il giovane giallorosso dovrà stare fuori da i campi per un bel po’. La Roma per sostituirlo ha messo gli occhi su Politano così da accendere una gara di mercato con i rossoneri. L’Inter vorrebbe cedere il giocatore nel breve periodo, con Giroud, attaccante del Chelsea pronto a raggiungere Antonio Conte.