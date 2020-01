Scambio Politano-Kessie: Gazidis non è ancora convinto

Fase di stallo per quanto riguarda l’operazione di scambio tra Politano e Kessie. Gazidis non è ancora convinto di far partire l’ivoriano

Non è ancora convinto il Milan, ma soprattutto Gazidis di proseguire la trattativa con l’Inter, rivali da sempre, che porterebbe Matteo Politano sponda Milan e Franck Kessie ai neroazzurri. I due giocatori sono ben disposti allo scambio ed entrambi avrebbero già dato l’ok per portare a termine l’operazione. Gazidis, come detto, non è convinto di far partire l’ivoriano in prestito dopo che è stato pagato 28 milioni di euro.

Politano nell’Inter di Antonio Conte non trova spazio e scalpita per un trasferimento che lo porterebbe a completare un tridente d’attacco con Ibrahimovic e Leao. L’ivoriano, nelle ultime stagioni, con i risultati del Milan non entusiasmanti, è stato spesso bersagliato dai tifosi e cambiare aria non gli dispiacerebbe. All’Inter andrebbe a fare inizialmente la riserva a uno tra Sensi, Barella e Brozovic.