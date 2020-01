Roma e Inter lavorano per uno scambio tra Politano e Spinazzola: un colpo di scena che complica la vita al Milan

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma in queste ore avrebbe superato il Milan per Matteo Politano: il club giallorosso in 24 ore ha impostato con l’Inter lo scambio Politano–Spinazzola, un’operazione di cui si è iniziato a parlare oggi e che domani potrebbe chiudersi.

Un colpo di scena in questo calciomercato che porrebbe così il Milan, non solo fuori dai giochi per l’esterno italiano dell‘Inter, sprovvisto di una possibile nuova meta per Suso che alla Roma avrebbe dovuto ricoprire lo stesso ruolo di Matteo Politano.