Sportmediaset: «Milan, Fofana primo nome per la difesa»

Il Milan continua a sondare il terreno in cerca di un difensore centrale e sarebbe tornato in auge il talento del Saint-Etienne

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sport Mediaset, continua il casting del Milan per quel che riguarda il difensore centrale da aggiungere alla rosa a disposizione di Stefano Pioli.

A questo proposito, sarebbe tornato in auge il nome di Wesley Fofana, talento classe 2000 in forza al Saint-Etienne e che gli osservatori rossoneri si sono appuntati da tempo sul taccuino. Prima però è necessario incassare dalla cessione di Paquetà; una sorta di conditio sine qua non per le strategie di mercato rossonere.