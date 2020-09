Wesley Fofana, il nome giusto per il Diavolo: la sua scheda

Caratteristiche tecniche e fisiche del giovane talento del Saint-Etienne, vero pupillo di Paolo Maldini: Wesley Fofana è un potenziale top

Ok, il nome è giusto! Wesley Fofana, vero pallino della dirigenza rossonera, Maldini in primis, rappresenta una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire. Talentuosissimo difensore non ancora ventenne, il centrale del Saint-Étienne ha tutte le carte in regola per risultare un potenziale top nel suo ruolo.

Nonostante i 190 cm d’altezza, Fofana abbina una grande velocità ad un’ottima tecnica, che gli consente d’impostare l’azione con semplicità e naturalezza. La qualità principale del giovane transalpino risulta sicuramente la capacità di anticipare l’avversario grazie alle sue lunghe leve. Cresciuto nelle giovanili della squadra francese, il centrale appare alquanto destabilizzato dalle ultime voci di mercato, come confessato dallo stesso tecnico, Puel.

La folta concorrenza inglese potrebbe apparire un ostacolo insormontabile per il Milan, che tuttavia potrebbe contare sulla credibilità di Paolo Maldini nel convincere il giocatore a sposare la causa del Diavolo, per un colpo da top club in linea con i parametri d’ingaggio imposti dal fondo Elliott.