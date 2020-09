Mercato Milan: il vero pallino di Maldini e Massara è soltanto uno: ecco chi

Mercato Milan: nel corso dell’ultima settimana del mercato, Maldini e Massara proveranno a piazzare un grande colpo in prospettiva

A otto giorni dal gong definitivo che sancirà la fine della sessione estiva di calciomercato, in programma lunedì 5 ottobre, il Milan sarà chiamato a puntellare una rosa che si appresta a vivere una stagione ricca di appuntamenti e fatiche, spareggi di Europa League permettendo.

Come riportato da Sportmediaset, il vero pallino della dirigenza rossonera è Wesley Fofana, centrale classe 2000 del Saint-Étienne. Il giovane talento francese, tuttavia, ha un costo elevato per le casse di via Aldo Rossi e servirà un sacrificio importante da parte del fondo Elliott per strapparlo alla concorrenza. L’uscita di Paquetà, in questo senso, potrebbe risultare decisiva per portare a Milanello uno dei possibili crack a livello europeo.