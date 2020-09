Paquetà al Lione legato ad Aouar all’Arsenal: i gunners alzalo l’offerta

Paquetà oggetto del desiderio del Lione che però prima deve chiudere Aouar all’Arsenal: i gunners hanno alzato l’offerta

Lucas Paquetà è rientrato a sorpresa nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera (ore 18) in Calabria contro il Crotone ma resta in lista trasferimento. Il club più interessato all’acquisto del centrocampista brasiliano è il Lione che però prima deve definire la cessione di Aouar per cui chiede 50 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il club transalpino ha già rifiutato un’offerta da 35 milioni da parte dell’Arsenal che, oggi, avrebbe rilanciato mettendone sul piatto 38. La distanza tra i due club permane ma, come afferma Telefoot, la differenza potrebbe farla lo stesso Aouar che ha già trovato l’accordo totale con i Gunners.