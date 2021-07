SportMediaset – Milan, da James a Sabitzer: il punto sulla trequarti

SportMediaset fa il punto del calciomercato del Milan per quanto riguarda il dopo Calhanoglu sulla trequarti

Il Milan lavora al trequartista. Secondo quanto riportato da SportMediaset c’è un vero e proprio casting per quanto riguarda il dopo Calhanoglu. I rossoneri sondano varie opzioni, tutte a loro modo intriganti.

In primo piano c’è James Rodriguez, proposto da Jorge Mendes e in uscita dall’Everton. Costerebbe 10 milioni di euro avendo il contratto in scadenza nel 2022, ma l’età e l’aspetto salariale (richiesta di un triennale da almeno 7 milioni di euro) frenano l’operazione. L’alternativa che intriga Elliot è Sabitzer, reduce da un ottimo Europeo con l’Austria. Richieste d’ingaggio non eccessive, ma il Lipsia chiede ben 20 milioni di euro. Mattia Zaccagni è la pista italiana, Dani Ceballos sullo sfondo mentre il colpo last-minute potrebbe essere Hakim Zyech.